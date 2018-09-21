Dolar yeniden yükselişe geçti; herkesin gözü piyasalarda !

Dün ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Yeni Ekonomik Program'ın açıklanması sonrasında 6,13’le günün en düşük seviyesini gören dolar güne 6,2570 bandında başladı.

Dün yatırımcıların gündeminde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) vardı. YEP, ortaya koyduğu ekonomik çerçeve bakımından ekonomist ve iş çevreleri tarafından "gerçekçi, ayakları yere basan ve ümit veren bir çalışma" olarak değerlendirildi. Dün 6,1311-6,3739 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,86 azalışla 6,1967'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün 6,29 seviyesinden alıcı buluyor.

Euro/TL ise 7,36 seviyesinde seyrediyor.

Uzmanlar, YEP'te belirlenen çerçeve ışığında gelecek düzenleme ve açıklamaların takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ile bugün ABD ve Avrupa'daki imalat sanayi PMI verilerinin de izleneceğini bildirdi.

Dolar/TL'de teknik açıdan 6,19'un destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, 6,41'in direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

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