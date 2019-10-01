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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN YÜZDE 50+1 KURALINDA DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI!
DOLAR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ; KRİTİK SEVİYE AŞILDI !
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  4. 01 Ekim 2019 17:16

Dolar yeniden yükselişe geçti; kritik seviye aşıldı !

Güne 5,66 seviyesinden başlayan ancak gün boyunca kademeli yükselişini sürdüren Dolar/TL kuru, bir haftanın ardından yeniden 5.70'in üzerini gördü. Euro/TL' de 6,23 TL'den işlem görüyor.

Dolar yeniden yükselişe geçti; kritik seviye aşıldı !
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye açıklamalarının ardından dolar kurunda hareketlilik yaşandı. Günü 5,65’ten açan dolar, Erdoğan’ın açıklamalarının ardından 5,7118 seviyesini gördü.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından günün ikinci yarısında yeniden 5.70'in üzerini gördü. Dolar/TL kuru son olarak 25 Eylül Cuma günü 5.70'in üzerindeydi.

Kur önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1'in üzerinde 5.7040 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL 6.2200'den, sterlin/TL 6.9770'den satılıyor. 

Dünya'nın aktardığına göre, dün son 1.5 ayın en düşük seviyesi olan 5.6370 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.4 değer kaybıyla 5.6489'dan tamamladı.

Euro/dolar paritesi yüzde 0.1 düşüşle 1.0885'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0.1 azalışla 1.1280'den işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0.15 değer kazancıyla 99.5 seviyesinde bulunuyor.

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