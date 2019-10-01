Dolar yeniden yükselişe geçti; kritik seviye aşıldı !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye açıklamalarının ardından dolar kurunda hareketlilik yaşandı. Günü 5,65’ten açan dolar, Erdoğan’ın açıklamalarının ardından 5,7118 seviyesini gördü.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından günün ikinci yarısında yeniden 5.70'in üzerini gördü. Dolar/TL kuru son olarak 25 Eylül Cuma günü 5.70'in üzerindeydi.

Kur önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1'in üzerinde 5.7040 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL 6.2200'den, sterlin/TL 6.9770'den satılıyor.

Dünya'nın aktardığına göre, dün son 1.5 ayın en düşük seviyesi olan 5.6370 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.4 değer kaybıyla 5.6489'dan tamamladı.

Euro/dolar paritesi yüzde 0.1 düşüşle 1.0885'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0.1 azalışla 1.1280'den işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0.15 değer kazancıyla 99.5 seviyesinde bulunuyor.

Erdoğan'dan askeri harekat açıklaması: Kaybedecek tek günümüz yok







