Dolar yeniden yükselişte ! İşte piyasalarda son durum

Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor. Bir süre 3 faiz artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı.

Dolar/TL dün 5.72'li seviyelere indi ve bayramda sığ piyasada yaşanan hareketin ardından en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, Fed kararının ardından TCMB cephesinde de faiz indirimi için alan açıldığını ve enflasyon hedefinden sapmadan indirimin kademeli olarak gelecek toplantılarda gerçekleşebileceğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada "Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz. Bu yüzden çok yakında buna kesin bir çözüm getireceğiz. Bu faiz politikasından Türkiye'nin dikkatli bir dönüş yapması lazım." demişti.

21 Haziran günü dolar 5.7707 TL'den el değiştiriyor. Euro ise 6.52'de. Altının onsu 1400 doları geçerek 2013'ten bu yana en yüksek seviyesinde. Petrol fiyatları da artışta ve 64 doların üzerinde seyrediyor.

Piyasalar dışarıda Çin ve ABD arasındaki yeniden açılacağı duyurulan ticaret görüşmelerine odaklanırken, Türkiye tarafında S-400 nedeniyle oluşan ABD ile ilişkilerdeki riskleri izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin Temmuz'un ilk yarısında geleceğini açıklarken, Trump ile G-20'de görüşeceğini ve yaptırım beklemediğini belirtti.

Bugünün veri gündeminde ise Avrupa'da açıklanacak ve sanayi üretiminin öncü göstergelerinden olan PMI rakamları öne çıkıyor.