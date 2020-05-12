Dolar yine 7 TL'nin üstünde! İşte günün ilk rakamları

Dolar/TL yeni güne 7 seviyesinin üstünde başlarken kamu bankalarının sermaye artışında yaşanacak artışlar dün gece gündeme damgasını vurdu.

Dolar/TL, 7 liranın üzerindeki seyrine devam ediyor.

Geride bıraktığımız hafta 7,27 ile tarihinin en yüksek seviyelerini test eden kur ardından hızlı bir düşüşe geçmişti. Dolar kuru bugün 7,06'dan işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,63'te yer alıyor.

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın sermayesine toplamda 21 milyar TL enjekte edilecek. Sermaye artırımına giden bankaların daha fazla kredi vermesi bekleniyor. Yeni hamleyle birlikte Vakıfbank’ta da Varlık Fonu hissedar oldu. Varlık Fonu Ziraat Bankası’nın tamamına Halkbank’ta ise Özelleştirme İdaresi’nin hisselerine sahipti.

Geride bıraktığımız hafta 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test eden altının gram fiyatında düşüş sürüyor.

Gram altın 386 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 636 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.539 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise 1.700 doların hemen üzerinde 1.701,46 dolardan işlem görüyor.

Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde ve yurt dışında OECD tarafından yayınlanacak olan Öncü Göstergeler Endeksi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.