Dolar yine kritik seviyede; işte piyasalardaki son durum

Yeni haftanın ilk gününe uluslararası piyasada 6.7625 seviyesinden başlayan dolar/TL kuru, Merkez Bankası'nın döviz açıklamasının ardından 08.20'de 6,50 lira seviyesine kadar geriledi.

Ancak daha sonra yeniden hareketlenen dolar/TL 6,87 bandında seyrediyor.

Euro/TL kuru ise 7,85 lira seviyesinde hareket ediyor.

BDDK, bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceği kararını aldı. TCMB de zorunlu karşılıklarda indirime giderken, aynı zamanda birçok likidite tedbiri aldığını duyurdu.

Analistler, BDDK ve TCMB'nin attığı adımların, Türk lirasına spekülatif atakları sınırlayacağını belirterek, bugün dünya genelinde veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ifade etti.

DOLAR ENDEKSİ 14 AYIN ZİRVESİNDE

ABD'de yükselişini sürdüren enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın sıkılaştırıcı adımlara devam edeceği beklentilerini artırırken, buna bağlı olarak dolar endeksinin de 14 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Doların, piyasa derinliği yüksek gelişmiş ülke para birimleri sepetine karşı değerini gösteren dolar endeksi, 96,52 ile 28 Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ALTIN DA BAŞ DÖNDÜRDÜ

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 265 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 15,5 primle 249,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından 265 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 432 lira, Cumhuriyet altını da 1.768 liradan satılıyor.

Analistler, bugün açıklanacak önemli bir veri olmadığını ve piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını belirterek, hafta genelinde ise yarından itibaren hareketlenecek veri takviminin küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelen hamlelerin Türk lirası varlıklar üzerindeki satış baskısını hafifletebileceğini ifade eden analistler, altının ons fiyatında ise 1.205 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

MERKEZ BANKASI DÜĞMEYE BASTI

Dövizdeki hareketliliğe ilişkin son hamle Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası, bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağını ve piyasaların işleyişinin sürdürülmesi amacıyla bir takım tedbirler alındığını açıkladı.

Merkez Bankası silahını çekti ! Yeni döviz hamlesi

"BANKA HESAPLARINA EL KONULMAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam kurda yaşanan hareketliliğin ardından açıklama yaptı.

Albayrak, "Kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladık. Paramız doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındı. Döviz hesaplarını TL'ye çevirmek veya el koymak olmaz. Gerekirse mali kural uygularız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan da ekonomi ile ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye bir ekonomik savaş vermektedir. Ekonomik savaşı millet ve devletle birlikte kazanacağız. Mevduatlara el konulacak diye bir açıklama yapılmadı. Piyasaları tedirgin etme çabaları kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

BDDK'DAN DÖVİZ HAMLESİ

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt iç bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceğini duyurdu.

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

Bakan Albayrak: Gerekirse mali kural uygularız

Cumhurbaşkanlığı: Mevduatlara el konulacak denilmedi