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  4. 29 Ocak 2018 13:16

Dolar yükselişe geçti

Güne 3.76 civarında başlayan dolar 3.78 TL'nin üzerine çıktı.

Dolar yükselişe geçti
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Dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı. 

Bankalararası piyasada dolar geçen hafta 3,7161'e kadar gerilese de bu seviyelerden yeniden yükseldi. Dolar bugün 3,78'in üzerine çıktı.

Euro/TL 4,65-4.66 bandında seyrediyor.

Piyasalar yarın Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporunu takip edecek. Merkez'in mesajları kurun yönünde etkileyici olabilir. 

DOLAR 3 YILIN DİBİNDEN TOPARLANIYOR

Dolar dip seviyelerden yükselmesine rağmen azalan getiri avantajı ve Washington'un güçlü dolar sözüne ilişkin şüphelerin etkisiyle art arda altı haftalık kayıplarını toparlamaya çalışıyor.

Dolar endeksi perşembe günü üç yılın dip seviyesi olan 88.429'u gördükten sonra yeniden yükselerek 89'un üzerine çıktı. 

Euro, dolar karşısında perşembe gördüğü üç yılın zirvesi olan 1,2538'den yüzde 1,24 seviyesinden işlem görüyor.

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