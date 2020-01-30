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  4. 30 Ocak 2020 08:36

Dolar yükselişe geçti ! İşte piyasalarda günün ilk rakamları

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL 5.96 seviyesinde işlem görüyor. Piyasalar Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'nu izliyor.

Dolar yükselişe geçti ! İşte piyasalarda günün ilk rakamları
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ‘Enflasyon Raporu’nun izleneceği yeni güne Dolar/TL 5,96 seviyesinde başladı.

Euro/TL ise 6.57 seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken, gram altın 300 liradan, çeyrek altın 491 liradan, cumhuriyet altını ise 2.022 liradan işlem görüyor.

FED'İN FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası(Fed), faiz oranlarını değiştirmedi, repo operasyonunu Nisan ayına kadar devam ettireceğini açıkladı.

Beyaz Saray’ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, FOMC’nin faizleri değiştirmeme kararı sonrasında yaptığı değerlendirmede Fed’i daha cesur olduğunu görmek istediğini söyledi.

Buna göre federal fonlama oranı yüzde 1.50 – 1.75 aralığında kaldı. Bankanın Aralık ayı tahminleri de 2020 yılında faizlerde değişiklik olmayacağına işaret ediyordu.

FED BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Powell, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek, yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bırakmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Powell, “Ticaretteki bazı belirsizlikler son zamanda azaldı. 2018’in ortalarındaki azalışın ardından küresel büyümede bazı dengelenme işaretleri oluştu. Bununla birlikte, yeni corona virüsten kaynaklananlar dahil olmak üzere görünümdeki belirsizlikler devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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