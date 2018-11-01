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  4. 01 Kasım 2018 11:15

Dolara bir hamle de Asya`dan geldi!

Dolara karşı birleşen Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Venezuela ve Çin'in ardından Asya’nın 2 devi Hindistan ve Japonya 75 milyar dolarlık döviz takası anlaşması imzaladı.

Dolara bir hamle de Asya`dan geldi!
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Hindistan ve Japonya iki ülke arasındaki ticarette dolar kullanımının azaltılarak para piyasalarının dengelenmesi ve çeşitli yatırımlarda kullanılmak üzere dünyanın en büyük swap anlaşmalarından birine imza atarak 75 milyar dolar değerinde döviz takası anlaşmasına imza attı.

Anlaşmayla iki ülkenin merkez bankası arasında Japon yeni ve aynı miktarda Hint rupisi değişimi yapılabilecek ve ticari faaliyetlerde dolar kullanımını azaltabilecek.

Japonya ve Hindistan arasında daha önce de 50 milyar dolarlık bir döviz takası anlaşması yapılmış ve anlaşmanın süresi dolmuştu.

Japonya Merkez Bankası, geçen hafta da Çin ile 30 milyar dolar değerinde bir swap anlaşması yapmıştı. Asya devinin yüksek miktardaki swap anlaşmaları arasında Malezya, Singapur, Endonezya ve Tayland da bulunuyor.

JAPONYA, 15 MİLYAR DOLARLIK PROJEYİ DE FİNANSE EDİYOR

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Tokyo’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalanan anlaşmayla Hindistan'ın ihtiyaç duyduğu ve dış yatırıma ihtiyaç duyan altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi planlanıyor.

15 milyar dolarlık Mumbai-Ahmedabad hızlı tren hattı projesinin yüzde 80'lik kısmının finansmanı da Japonya tarafından yapılıyor.

Başbakan Modi'nin ziyareti sırasında Japon iş dünyasının Hindistan’a 2,5 milyar dolarlık yeni yatırım yapması konusunda da mutabık kalındı.

İki büyük ülke, Asya ve dünyanın güvenliği konusundaki işbirliklerini, dijital, siber alem, sağlık, okyanus ve uzay konularındaki çalışmalarda da üst düzeye çıkarma kararı aldı.

Habertürk

İran , japonya , Venezuela , dolar , Rusya , Çin , Azerbaycan , hindistan , Türkiye
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