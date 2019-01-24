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  4. 24 Ocak 2019 08:33

Dolarda büyük düşüş ! İşte piyasalardan günün ilk rakamları

Haftaya 5.35'li seviyelerde başlayan ve oldukça yatay bir seyir izleyen dolar/TL bu sabah güne 5.30 seviyesinin hemen altında başladı. Dolar/TL yılbaşından bu yana en düşük seviyesinde.

Dolarda büyük düşüş ! İşte piyasalardan günün ilk rakamları
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın mali disiplin söylemine yaptığı vurgu ve Merkez Bankası’nın PPK özetlerinde sıkı duruş söylemini yenilemesinin de desteğiyle dolar yönünü aşağı çevirdi.

Dolar/TL 5.2935/5.2975'ten, euro/TL 6.0451/6.0493'ten işlem görüyor.

Dolar/TL geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı.

Türkiye ve ABD liderlerinin ikili telefon görüşmesi sonrası iki ülke ilişkilerine yönelik iyimserlik, gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki olumlu hava ve TCMB’nin faiz kararı sonrası iyimserlikle dolar/TL 5.35 civarına gerilemişti.

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