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  4. 13 Temmuz 2020 14:42

Dolar'da da ve enflasyonda da yıl sonu beklentisi yükseldi

Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 6.99 TL iken, bu anket döneminde 7.02 TL'ye yükseldi.

Dolar'da da ve enflasyonda da yıl sonu beklentisi yükseldi
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Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,99 TL iken, bu anket döneminde 7,02 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,22 TL iken, bu anket döneminde 7,26 TL olarak revize edildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE CİDDİ YÜKSELİŞ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 9,54 iken, bu anket döneminde yüzde 10,22’ye yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,03 iken, bu anket döneminde yüzde 9,33 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 8,38 olarak gerçekleşti.
 

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