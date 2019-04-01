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  4. 01 Nisan 2019 16:45

Dolarda dalgalanma sürüyor ! Dolar/TL yine kritik seviyede

Dolar, seçimin ardından ilk işlem gününde 5.60 üzerinde güne başladı. Cuma gününü 5.5807 liradan kapanan dolar/TL, 1 Nisan sabahı piyasada 5.55 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. İşte dolarda son gelişmeler...

Dolarda dalgalanma sürüyor ! Dolar/TL yine kritik seviyede
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Dolar/TL cuma günü 5.5807 TL'den yaptığı kapanışın ardından, 31 Mart yerel seçimlerinin yapılmasının ardından hareketli başladı. YSK Başkanı Güven saat 10:15'te yaptığı açıklamada; "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor" dedi.

Cuma kapanışta 5.5781 seviyesinde olan kur, bu sabah en yüksek 5.7016 ve en düşük 5.5190 seviyelerini gördü. Kur saat 16: 01 itibariyle 5,5557 seviyesinde yer aldı.

 
Euro/TL ise 6,2669 civarında işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin Ankara'da AKP Genel Merkezi'nde yaptığı "balkon konuşmasında" önümüzdeki 4.5 yılda herhangi bir seçim olmayacağını belirterek, bu dönemi reform için kullanacaklarını söyledi.

Erdoğan yapısal reformlarla daha sağlam bir ekonomik mimariyi inşa edeceklerini, serbest piyasa ekonomi kurallarından taviz vermeden hedefleri doğrultusunda oluşturdukları güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceklerini belirtti.
Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, İstanbul ile ilgili net bir açıklama gelmesi durumunda piyasaların daha net olacağını belirterek "Piyasalar da buna göre yönüne bakacaktır. Ancak şu anda seçimin sonucunda yapılan açıklamalar 4.5 yıl seçim olmayacağı yönünde. Bunu da piyasalar olumlu algılayacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter'dan yaptığı açıklamada "Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4.5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." ifadelerini kullandı

 
 

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