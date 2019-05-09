Dolarda dalgalanma sürüyor ! İşte günü ilk rakamları

Dolar/TL, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarlanması kararı sonrası 6.15 - 6.20 arasında iki yönlü dalgalanmaya devam ediyor.

Dün tekrar 6.20 seviyesine yaklaşan dolar kuru, 6.18 seviyesinden kapanırken gece sığ piyasada 6.16'lı seviyelere geriledi. TL'nin değer kaybı 29 Mart'tan bu yana yüzde 10'u aşarken analistler 23 Haziran'a kadar TL üzerindeki baskının devam etmesini bekliyor.

9 Mayıs sabahı dolar düne nazaran hafif bir gevşemeyle 6.16 seviyesinde, euro ise 6.90 üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Seçimin yanı sıra yüksek enflasyon nedeniyle hane halkının dolarize olması, artan DTH ve TCMB rezervleri üzerindeki güvensizlik içeride öne çıkarken, seçimler nedeniyle bütçenin de baskı altına girebileceği değerlendiriliyor.

Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 61 milyar 750 milyon, nakit giderleri 76 milyar 729 milyon lira olurken nisan ayında nakit dengesinde 14 milyar 254 milyon lira açık kaydedildi.

Bankacılar TL'de negatif ayrışmanın devam ettiğini belirterek kurda bu seviyelerin kalıcı olmasının hala daha yukarı hareket potansiyeli içerdiğinin de altını çiziyor. Türkiye'nin risk primi olan CDS'ler dün itibarıyla 476 seviyesinde.

Dışarıda ise S-400 meselesi nedeniyle ABD ile ilişkilerin gidişatına yönelik endişeler ve yeniden başlayarak tüm dünya piyasalarını olumsuz etkileyen ABD - Çin ticaret savaşı da risk faktörleri arasında.

Hatırlanacağı üzere, ABD Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne uyguladığı gümrük vergisini Cuma gününden itibaren yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltecek. Yatırımcılar ABD'nin Trump'ın gümrük vergilerindeki artışı durdurmaya çalışan Çin'in müzakerecisi Liu He'nin Perşembe ve Cuma günü Washington'da yapacağı temasları izliyor.

Asya borsaları da güne satışla devam ediyor.