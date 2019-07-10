Dolarda FED etkisi ! Açıklama sonrası hareketlilik...

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi beklentilerini artıran açıklamaları sonrası dolar/TL geriledi.



Powell’ın Fed’in bu ay son 10 yıllık süreçte ilk kez faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendiren konuşmasının ardından dolar/TL 5.6741'e kadar gerledi.

Kur güne 5.73-5.74 lra aralığında başlamış gün içinde 5.70'e kadar inmşti.

Dolar geçtiğmiz haftayı 5.63 lira seviyesnden kapatmıştı. Hafasonu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetnkaya'nın görevden alınıp yerne yerine Murat Uysal'ın getirilmesiyle hafaya sert yükselişle başlamıştı.

Dolar/TL 21.50 itibariyle 5.69 seviyelerinde seyrediyor.