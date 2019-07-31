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  4. 31 Temmuz 2019 22:31

Dolar'da FED hareketliliği ! Yükselişe geçti...

Amerika Merkez Bankası'nın 11 yıl aradan sonra faiz indirimine karar vermesinin ardından ülkedeki Dolar kuru 5.51 seviyesinden 5.55 seviyesine yükseldi.

Dolar'da FED hareketliliği ! Yükselişe geçti...
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Amerikan Merkez Bankası 11 yıl aradan sonra faizleri ilk kez indirdi. Ülkede faizler yüzde 2.00-2.25 bandına çekildi. Kararın ardından dolar/TL'de sınırlı bir yükseliş gözlendi.
 
ABD Merkez Bankası (FED) bu gece faiz kararını açıkladı. FED, Temmuz toplantısında 25 baz puan faiz indirimine giderek fonlama oranını yüzde 2.00 – 2.25 aralığına çekti.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ

Karar öncesi 5.52 seviyesinde yer alan dolar/TL, ilk tepki olarak 5.51 seviyesine geriledi. Dolar/TL daha sonra hafif yükselerek 5.55 seviyesine geldi.

Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandıDünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı

 

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