Dolar'da FED hareketliliği ! Yükselişe geçti...

Amerikan Merkez Bankası 11 yıl aradan sonra faizleri ilk kez indirdi. Ülkede faizler yüzde 2.00-2.25 bandına çekildi. Kararın ardından dolar/TL'de sınırlı bir yükseliş gözlendi.



ABD Merkez Bankası (FED) bu gece faiz kararını açıkladı. FED, Temmuz toplantısında 25 baz puan faiz indirimine giderek fonlama oranını yüzde 2.00 – 2.25 aralığına çekti.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ

Karar öncesi 5.52 seviyesinde yer alan dolar/TL, ilk tepki olarak 5.51 seviyesine geriledi. Dolar/TL daha sonra hafif yükselerek 5.55 seviyesine geldi.

Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı