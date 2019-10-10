Dolarda kritik eşik aşıldı, Dolar/TL 5,90'a Euro/TL 6,50'ye koşuyor!

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci gününde dolar/TL öğleden sonraki işlemlerde 5.8982 düzeyine kadar yükseldi.

Güniçi likit piyasada ise kur en son 14 Haziran’da 5.89 seviyesinin üzerinde işlem görmüştü.

Harekatın başlamasının ardından dolar/TL artan bölgesel endişeler ve ABD’nin yaptırım olasılığını da içeren açıklamalarıyla baskı altında kalmayı sürdürüyor.

İstanbul Borsası’nın yünü yüzde 1’e yakın düşüşle kapattığı perşembe günü saat 18:04 itibariyle kur açılışa göre yüzde 0.29’luk düşüşle 5.8533 seviyesinden işlem gördü.

10 yıllık lira cinsi tahvillerin getirisi günlük yüzde 4.57 artışla 14.63’e yükselirken, beş yıllık tahvillerde getiri yüzde 2.55 yükselişle 14.90 oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors, operasyonun döviz piyasasında lira için risk içerdiğini belirtmiş, Fenics verilerine göre liranın haftalık oynaklık (volatilite) göstergesi üç haftanın zirvesine tırmanmıştı.

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