Dolarda rekor üstüne rekor ! 4.50 liraya koşuyor

Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, dolar, euro ve sterlin karşısında yeni tarihi düşük düzeylere iniyor.



Yeni güne tarihi rekor düzeylere yakın başlayan dolar 4.4983 lira ile, euro 5.3234 lira ile ve sterlin 6.0681 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine tırmandı.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ KARARLARI PİYASAYI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kredi derecelendirme şirketi Moody's'in yatırımcı hizmetleri birimi Moody's Investor Service, dün yayınladığı "Bankacılık Sistemi Görünümü – Türkiye'nin finansman ve varlık kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskleri görünümü negatif yapmamıza yol açtı" başlıklı raporda, yavaşlayan ekonomik büyüme, etkisiz para politikaları, para birimindeki değer kaybı ve yüksek işsizlik gibi etkenlerin birleşimi nedeniyle finansman ve varlık kalitesindeki görünümün negatif olduğu vurgulandı.