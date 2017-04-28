Dolarda son durum

Merkez Bankası'nın adımları ve küresel risk iştahı ile dolarda sakin seyir devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,56 civarında hareket ediyor. Dolar dün 3,5555 ile yaklaşık 4 ayın en düşük düzeyini görmüştü. Euro da 3,87'nin altında seyrediyor.

Merkez Bankası çarşamba günkü toplantısında politika faizi ve faiz koridoruna dokunmamış, geç likidite penceresi faiz oranını yarım puan artırmıştı.

Merkez Bankası'nın likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 24 baz puanlık artışla yüzde 11.74'e yükseldi. Bu hamleler sonrası dolarda aşağı yön hızlanmıştı.

Merkez Bankası bugün yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak.