Dolarda son durum

Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından Almanya ile yaşanan diplomatik gerginlikle dün yükselen dolar/TL, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin açıklamalarıyla gerilerken, kur bu sabah 3,53 civarında hareket ediyor.

Yurtiçi ve yurtdışında bugün açıklanacak önemli bir ekonomik veri bulunmazken, Almanya ile yaşanan gerilim ve dış piyasalardaki hareketler izlenecek.

Öte yandan bugün piyasa kapanışı sonrası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye kredi notu değerlendirmesi bekleniyor.

EURO DEĞER KAZANIYOR

Euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikasında sıkılaştırmayı sonbaharda ele alacağını açıklamasının ardından dolar karşısında yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesinde tutunurken, Asya borsaları güçlü küresel ekonomik görünümün desteğiyle yaklaşık 10 yılın zirvesine çıktı.

ECB Başkanı Mario Draghi, merkez bankasının tahvil alım programında değişikliği ne zaman ele alacağı konusunda ise bir tarih vermedi. Ancak açıklamaları para politikasının gelecek yıl sıkılaştırılacağı beklentilerinin teyidi şeklinde değerlendirdi.

Euro, Draghi'nin ECB'nin tahvil alım programında kısıntıya gideceği beklentileriyle, dün yüzde 1 ile 27 Haziran'dan bu yana en yüksek kazanımı elde ederken, bugün de 1,1630 ile dünkü seviyelerde bulunuyor.