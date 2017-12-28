Dolarda vize düşüşü ! Ne kadara indi ?
Dolarda vize düşüşü ! Ne kadara indi ?
İsrail o köydeki evleri 123. kez yıktı !
İsrail o köydeki evleri 123. kez yıktı !
Adana'da polis merkezinin yakınında patlama !
Adana'da polis merkezinin yakınında patlama !
İran'dan Türkiye hakkında küstah uyarı
İran'dan Türkiye hakkında küstah uyarı
Meteoroloji'den o illeri uyardı ! Bugün ve yarın...
Meteoroloji'den o illeri uyardı ! Bugün ve yarın...
İstanbul'un giriş-çıkışları tutuldu ! Büyük operasyon
İstanbul'un giriş-çıkışları tutuldu ! Büyük operasyon
Lise adaylarının merakla beklediği haber az önce geldi
Lise adaylarının merakla beklediği haber az önce geldi
Hakkari'de üs bölgesine hain saldırı ! Yaralı askerler var
Hakkari'de üs bölgesine hain saldırı ! Yaralı askerler var
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 28 Aralık 2017 17:21

Dolarda vize düşüşü ! Ne kadara indi ?

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı vize kısıtlamasının kaldırdığını açıklaması sonrası dolarda hareketlilik yaşandı.

Dolarda vize düşüşü ! Ne kadara indi ?
A+ A-

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nin vize krizinin tamamen çözüldüğünü duyurmasıyla 3,78'in altına kadar geriledi.

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı vize kısıtlamasını kaldıracak olması haberleriyle birlikte piyasalar hareketlendi.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nin vize krizinin tamamen çözüldüğünü duyurmasıyla 3,7735 seviyesine kadar geriledi.

Euro/TL 4,52 seviyesinde seyrediyor. 

Euro/dolar paritesi 1,1941 seviyesinde bulunuyor.

BIST 100 endeksi ise saat 17:06 itibariyle yüzde 1,65 kazanımla 114.000 puan seviyesinde yer aldı.

Uzmanlar, yeni yıl başlayana kadar mevcut seviyelerde yatay seyrin sürmesini bekliyor.

abd , dolar , vize
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM