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  4. 03 Aralık 2018 08:34

Dolarda yeni haftaya nasıl başladı ?

Geçen hafta 5.13 TL seviyesini test eden dolar kuru, bu sabah 5.17 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dolarda yeni haftaya nasıl başladı ?
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Dolar/TL yeni haftanın ilk iş günü 3 Aralık 2018 sabahında uluslararası piyasada 5.1764 lira seviyesinde hareket ediyor. Kur Ağustos ortasında test ettiği 7.24 TL'den 5.13'e kadar gerilemiş, Kasım ayını 4 ay önceki seviyelerden tamamlamıştı. Dolar/TL geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı ( Fed) Jerome Powell'ın açıklamalarıyla kur 5.1350 seviyesine kadar inmişti. Powell'ın açıklamaları sonrasında Fed'in faiz artırımlarında hız keseceği ve 2019'da bir kez faiz artıracağı beklentisi öne çıkmış, bu durum gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine olumlu yansımıştı.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞLARI

Hafta sonunda Arjantin'de yapılan G-20 zirvesinde ABD-Çin ticaret savaşına 3 ay ara verilmesi de kurları olumlu etkileyen bir diğer gelişme. ABD ve Çin, 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirmemek için anlaştı.

Piyasaların gözü bugün saat 10:00'da açıklanacak kasım ayı enflasyon verisinde olacak. Ekim ayında aylık yüzde 2.67 artan enflasyonun bu ay yüzde 0.4 düşmesi bekleniyor. Yıllık enflasyonun da yüzde 25.24'ten yüzde 22.90'ya gerilemesi bekleniyor.

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