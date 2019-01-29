Dolarda yükseliş devam ediyor ! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,3460 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,2518'e kadar gerileyen dolar/TL, küresel piyasalarda artan ticaret savaşı endişeleri ile yükselişe geçerek günü yüzde 1,10 artışla 5,3263'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlayarak saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,37 değer kazanarak 5,3460’tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,50 artışla 6,1190’dan, sterlin/TL yüzde 0,36 primle 7,0350'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1436, dolar endeksi de önceki kapanışın hemen altında, 95,69 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylamasının takip edileceğini belirterek, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde piyasalarda dalgalı seyrin devam edebileceğini ifade etti.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, dün ABD tarafından Çinli teknoloji devi Huawei'ye yöneltilen suçlamaların ticaret savaşı endişelerini artırdığını söyledi.

Analistler, dolar/TL'nin 5,35'in altında kaldığı sürece teknik göstergelerin yatay bantta düşüş eğilimine işaret ettiğini belirterek, 5,30 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 224,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 primle 223,2 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,63 artışla 224,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 368 lira, Cumhuriyet altını 1.500 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve gerileyen dolar kurundan altığı destekle pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı, 1.306,49 dolarla 14 Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,15 yükselişle 1.305,9 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri artırmayacağı beklentilerinin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirterek, teknik olarak altının ons fiyatında 1.302 doların destek, 1.307 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Fed'in yarın açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Başkan Jerome Powell'ın söylemlerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Memiş, yurt içinde ise dolar kurunun yükselmesinin altının gram fiyatını olumlu etkilediğini, 225 ve 227 lira seviyelerinin direnç olarak takip edileceğini bildirdi.