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  4. 16 Mart 2018 10:23

Dolardaki yangında son durum !

Güne yatay başlayan dolar, 3.89 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

Dolardaki yangında son durum !
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Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile dolar karşısında değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimlerine bağlı olarak yükselen dolar/TL, dün 3,9054 ile 4 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,4 artışla 3,8958'den tamamladı. Avro/TL 4,8249 ile tarihi zirvesine çıkarken, sterlin/TL de rekorunu 5,4563'e taşıdı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 3,8950 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,7985'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,01 azalışla 5,4335'ten alıcı buluyor.

Dolar endeksi yüzde 0,16 düşüşle 89,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,07 artışla 1,2314 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'de açıklanacak konut başlangıçları, sanayi üretimi ve tüketici güven endeks ile Avro Bölgesi şubat ayı enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın üzerinde kapanışların olması durumunda 3,9470'in direnç olarak izleneceğini bildiren analistler, olası geri çekilmelerde 3,8550 ve 3,8350 seviyelerinin destek konumunda olacağını ifade etti.

AA

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