Dolardaki yükseliş durmuyor: 5,56 oldu

ABD ile süren Rahip Brunson davasına bağlı gerilime paralel dövizler Perşembe günü güçlü yükselerek yeni tarihi zirvelerini gördü. Dolar 5.56, avro 6.43 liranın üzerine çıktı.

Wall Street Journal gazetesi görüşmelerin başarısız geçtiğini ve anlaşma sağlanamadığını yazdı... Gazete, Trump yönetiminin yeni yaptırımları hayata geçirme noktasına geldiğini yazdı. Haber döviz piyasasını da yenide hareketlendirdi. Bugüne yükselişle başlayan ve 5,43'ü gören dolar /TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2.67 artışla 5,46 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro /TL yüzde 2.64 artışla 6,33'den, sterlin/TL de yüzde 2,2 değer kazancıyla 6,9410'dan işlem görüyor. Altın ise yüzde 2.21 artışla 210.24 TL'yi gördü.

Analistler, bugün yurt içi veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de bulunan Türk heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerine ilişkin haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade edilen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmelenebileceğini dile getirdi.

Öte yandan Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Trump yönetiminin yeni yaptırımları hayata geçirme noktasına geldiğini yazdı.

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