Dolar/TL 4 ayın zirvesini gördü ! İşte son durum

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, ekonomisini mahvederim ve yok ederim" dedi. Bu sözler sonrasında yükselişe geçen dolar/TL hızla 5,80'i geçti ve bu sabahki işlemlerde 5,84'ün üzerine çıktı. Dört ayın zirvesini gören kur şu dakikalarda 5,81 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise aynı saatlerde 6,38 bandının üzerinde yer alıyor.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 723,62 puan azalışla 102.269,58 seviyesine geriledi.

Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 ve 100.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Uzmanlar, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için yapılacak harekata ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, Trump'ın çelişkili açıklamaları sonrası ABD tarafından gelecek söylemlerin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 278,7 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 280,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 278,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 458 lira, Cumhuriyet altını 1.870 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 1.495 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin altın fiyatlarını etkileyebileceğini belirterek, görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması halinde altının ons fiyatında aşağı yönlü hareketin görülebileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın piyasalar tarafından takip edileceğini belirten analistler, yatırımcıların Fed'in gelecek dönem faiz politikasına ilişkin bir ipucu arayacağını kaydetti.

Analistler, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağına değinerek, teknik açıdan 280 ve 284 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

TRUMP'IN TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik askeri harekatı öncesi skandal bir açıklamaya imza attı. Trump resmi hesabından paylaştığı tweette “Daha önce de belirttiğim gibi ve sadece yinelemek gerekirse, Türkiye benim yaptığım her şeyi, benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşmayı düşünürse, Türkiye ekonomisini tamamen imha edip yok edeceğim. (Daha önce yaptım!)” ifadesini kullandı.