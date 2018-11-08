''Dolar/TL 5.10 seviyesine gerileyecek''

Credit Suisse'e göre Türk Lirası'na yönelik beklenti, talebin 2018 sonuna kadar güçlü kalacağı yönünde. Kurum, enflasyon ve dış borcun çevrilmesine bağlı risklerin büyük bir ihtimalle Türk Lirası üzerinde baskı oluşturmayacağını belirtiyor.



Credit Suisse stratejisti Nimrod Mevorach'ın notunda enflasyonun TL üzerinde baskı oluşturmamasına ilişkin sadece aralık başında veri açıklanacak olmasını ve kredi makaslarının normalleşmesini işaret etti.



Mevorach, “Dolar/TL'nin düşmesi enflasyon görünümünü iyileştiriyor ve yatırımcıların öncesine göre düşük reel faizli bir dönemi (Enflasyonun anlamlı şekilde düşeceğine dair güven duyulduğu sürece) kabul etmesine imkan veriyor. Bu dinamikler TL için şu noktada güçlü.” dedi.



Kuruma göre Halkbank konusunda piyasa dostu bir çözüm -ki bu Credit Suisse'in baz senaryosu- hisse senetlerine girişleri canlandırabilir ve TL, dolar karşısında yıl sonuna kadar 5,10 – 5,15 seviyesine gelebilir.

RABOBANK: DOLAR/TL YIL SONUNA KADAR 5'E GERİLEYEBİLİR



Rabobank stratejisti Piotr Matys de kasım ayını başında yaptığı yorumda TL'nin dolar ve euro karşısında daha fazla düzeltmeye gitmesi için alan bulunduğunu belirtmişti. Matys, yıl sonuna dolar/TL ve euro/TL kurlarının yıl sonuna kadar sırasıyla 5,00 ve 6,00 seviyelerine gerileyebileceği yorumunda bulunmuştu.

Matys bu değerlendirmeyi yaptığında dolar/TL 5,4980 seviyesinden, euro/TL ise 6,2829 seviyesinden el değiştiriyordu.

Bugün ise dolar/TL 5,3778, euro/TL ise 6,1637 civarında seyrediyor.