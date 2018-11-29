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  4. 29 Kasım 2018 15:02

Dolar/TL 5,13'e kadar geriledi

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell'in faiz artırmaya devam edeceklerini açıklaması doların değer kaybetmesine neden oldu. Dolar/TL bugün 5,1370 seviyesine kadar geriledi.

Dolar/TL 5,13'e kadar geriledi
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Fed Başkanı Powell'ın, geçen ay kullandığı ifadelerin neredeyse tam tersi şekilde, hedef faizin hemen altında olduklarını söylemesi iyimserliği artırdı.

Dolar/TL, Powell’ın dünkü konuşmasının ardından etkili olan düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak 5,1370 ile son 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

Kur bugün 5,14-15 bandında işlem görüyor. 

"FAİZ ORANI NÖTR SEVİYELERİN BİRAZ ALTINDA"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizinin şu anda sağlıklı ABD ekonomisini ne hızlandıran ne de frenleyen seviye tahminlerinin "hemen altında" olduğunu belirterek, yatırımcılara güçlü bir iyimserlik sağladı.

Bu beklenti doların değer kaybetmesine yol açarken, euro/dolar paritesi uluslararası piyasalarda 1,1285-1,1288 bandından 1,1380'e yükseldi. 

EURODA DA KAYIPLAR HIZLANDI

Euro/TL ise 5,85'in hemen altında yer alıyor.

Uzmanlar, Powell'ın "güvercin" olarak değerlendirilen açıklamaları ve düşüş eğilimindeki petrol fiyatlarının TL'yi desteklemeye devam edeceğini belirterek, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Yarın başlayacak G-20 Zirvesi öncesi piyasalardaki pozitif seyrin devam edebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20 desteğinin kırılması durumunda sırasıyla 5,10 ve 5,00 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 5,40'ın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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