Dolar/TL düşüşe geçti ! İşte piyasalarda günün ilk rakamları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen haftaki görüşmesi sonrası yatay bir seyir izleyen dolar/TL’de küresel risk iştahı yakından izleniyor.

Bankacılar geçtiğimiz yıllarda TL ve TL cinsi yatırım araçlarında yaşanan negatif ayrışmanın bugün fiyatlamaları “cazip” hale getirdiğine dikkat çekiyor.

DOLAR, EURO VE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dolar/TL 20 Kasım 2019 sabahında 5.71 seviyesinde işlem görüyor.



Euro/TL ise 6.32 civarında hareket ediyor. Kurların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

20 Kasım altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram altın fiyatı 270 liradan, çeyrek altın fiyatı 441 liradan ve cumhuriyet altını fiyatı 1.817 liradan işlem görüyor.

Bankacılar küresel risk iştahının canlı kaldığı bir dönemde yılın kalanında ve önümüzdeki yıl başında, TL ve TL cinsi yatırım araçlarının geçmiş dönemden kalma değerlemelerinden gelen bir pozitif ayrışma yaşayabileceğini belirtiyorlar.

Piyasalarda yönü değiştirecek önemli bir haber akışının olmaması halinde, 12 Aralık’taki PPK toplantısında faiz indirimi yapılması beklentisiyle TL’de baskı da görülebilir. Ancak son dönemde TL’deki volatilite oldukça azalmış durumda.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti. Erdoğan bu hafta sonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının daha da ineceğini belirterek, 2020’de enflasyonun da tek haneli rakama gerileyeceğini söyledi