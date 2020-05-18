Dolar/TL eridi! İşte yeni haftanın ilk rakamları

Geçtiğimiz haftayı 6.91 seviyelerinde kapatan dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 6,88 TL'den güne başladı. Euro ise 7,46 TL seviyelerinde.

Altının gram fiyatı 389,6 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.541 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.762,2 dolar seviyesinde bulunuyor.

TL TAKAS İŞLEMLERE DURDURMA

Hafta sonu TL açısından önemli bir haber yurt dışından geldi. Dünyanın en büyük iki takas ve saklama kuruluşu Clearstream Banking ve Euroclear Bank aralarında gerçekleşen TL cinsi bridge takas işlemlerini, 18 Mayıs itibarıyla durdurduğunu açıkladı.

Bridge takas; iki farklı takas kuruluşu arasında yapılan takas anlamına geliyor. Türk Lirası ve Türkiye’nin tahvil alım satımlarında takas aracısı olan her iki kuruluş da 15 Mayıs’ta sistemde bekleyen talimatların iptal edildiğini, yeni talimatların ise kabul edilmeyeceğini de duyurdu.

FED BAŞKANI 2020 YILI SONUNU İŞARET ETTİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, katıldığı televizyon programında, ekonomik toparlanmanın ne zaman gerçekleşeceği sorusunun yanıtlanması zor ve büyük oranda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınınındaki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Powell, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini söyledi.Powell 'Virüsü ne kadar çabuk kontrol altına alırsak işletmeler o kadar erken açılır' uyarısında bulundu.

İŞTEN ÇIKARMALAR ARTACAK

Ülkede Kovid-19 nedeniyle artan işsizlik oranını da değerlendiren Powell, işten çıkarmaların mayıs ve gelecek ay büyük ihtimalle artacağını kaydetti.

Powell, bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomik faaliyetin büyük ölçüde azalacağını belirterek, yılın ikinci yarısında ekonomik büyüme olmasını beklediğini dile getirdi.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilen ekonomik teşvik paketlerine de değinen Powell, Fed ve ABD Kongresinin ekonomiyi desteklemek için daha fazlasını yapmasının gerekebileceğini ifade etti.









