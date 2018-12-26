Dolar/TL güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları

Küresel piyasalarda ABD’de federal hükümet fonksiyonlarının kısmen durması, yavaşlayan ekonomik büyüme ve Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden uzaklaştırmayı düşündüğü yolundaki haberlerle borsalarda önceki gün düşüş yaşanmıştı.

Trump’ın Merkez Bankası’nı (Fed) dün “ABD ekonomisinin tek sorunu” olarak nitelemesi üzerine, en önde gelen finans yetkilileri piyasalarda hızlanan düşüşü görüşmek üzere toplandı.

Yurtiçinde piyasada yerel seçimler takip edilmeye devam ederken ekonomideki yavaşlamanın ve bunun getireceği işsizlikteki artış 2019 için yakından takip edilen makroekonomik konuların başında yer alıyor.