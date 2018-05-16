Dolar/TL güne nasıl başladı ? İşte piyasalardan günün ilk rakamları

Küresel piyasalarda dolar küresel ticaret gerilimlerinin azalacağına ilişkin umutların ABD tahvil getirilerini yükseltmesiyle başlıca para birimleri karşısında bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesinden yükseldi. Dolar/TL bugün en yüksek seviye olan 4.4631 TL'yi görürken saat 07.58 itibari ile 4.4437 seviyelerinde işlem görüyor.



ABD faizlerindeki yükselişin de etkisiyle gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde bugün 84 puan yükseliş yaşandı.

Dolar endeksi dün gördüğü 2 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesi olan 92.243'ten yükselerek yüzde 1'e yakın artışla 22 Aralık'tan beri ilk kez 93.4 seviyesini aştı. Dolardaki değer kazancı ile birlikte ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri ise yüzde 3.06'yı aştı.

Bankacılar küresel piyasalardaki riskten kaçışın büyüklüğüne dikkat çekerken Türkiye'ye özgü son dönemde artan risklerin de bu satış baskısını kuvvetlendirdiğine dikkat çekiyorlar.

Üst düzey bir bankacı, “EM'lere yönelik çok kuvvetli fon çıkışları görüyoruz. Kuvvetli fon çıkışı emirleri görüyoruz. Piyasa bu kadar kötüyken TL'ye yönelik de iyimser bir görüşe sahip olmak mümkün değil. Siyasilerden gelen faiz söylemleri ise bu baskıyı daha da artırıyor” dedi ve ekledi:

“Artık TCMB'den yeni bir adım gelmeden kurun baskılanması pek olası değil. Küresel satış baskısının devam etmesi halinde yeni zirveler de görülecektir. Piyasa acilen TCMB'den ‘buradayım' mesajını bekliyor. Yoksa TL'deki negatif ayrışmanın yavaşlaması söz konusu olmayabilir.”

