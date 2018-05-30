Dolar/TL için sürpriz tahmin: ''Bu hafta o rakamın da altına inecek''

Bloomberg'in haberine göre, Hammurlund, "Öngörümüze göre, bu hafta dolarkarşısında Türk parasına yatırım yapanlar karlı çıkacak. Zira, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi ekonomik mali disipline bağlı kalacağı hissediliyor. Bu nedenle dolar da bu hafta Türk lirası karşısında 4.44'lere kadar düşecek.'' ifadelerini kullandı.

Dolar 4,50'nin altına geriledi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından ilerleyen saatlerde düşüş hız kazandı ve önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 4,5060 seviyelerine kadar çekildi.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,8 azalışla 4,5458'den kapatmasının ardından yeni güne de düşüşle başladı ve saat 11.05 itibarıyla 4,4870 liradan euro/TL yüzde 5,2090’dan, sterlin/TL de yatay seyirle 5,9640'dan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta başlayan ve 28 Mayıs Pazartesi günü sadeleşmeyle devam eden adımlarının ardından Türk lirasının, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığı görülüyor. Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine karşın Türk lirası yüzde 0,8 değer kazandı.

Ekonomik güven endeksi azaldı

Analistler, ABD'den yapılan açıklamaların ticaret savaşı endişelerini artırdığını belirterek, İtalya'daki siyasi belirsizliklerin de etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen finansal araçlara yöneldiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,60'ın altında kalındığı sürece 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

