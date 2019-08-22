Dolar/TL kritik seviyede ! İşte günün ilk rakamları

ABD’de 3 gün sürecek Jackson Hole toplantıları başlayacak.

Dolar kuru saat 07:46’da 5.7306/5.7343’ten işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önümüzdeki aylarda enflasyonda önemli bir düşüşün yaşanmasını öngördüklerini söyledi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç gün içerisinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi yapacağını, ABD Başkanı Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yaptıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki Bakan tarafından Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması konusunda mutabık kalındı.