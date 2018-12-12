Dolar/TL kritik seviyeye yakın ! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,3620 seviyesinde işlem görüyor.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 5,3557 seviyesinden tamamladı.

Bugüne sınırlı yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 5,3620 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,16 yükselişle 6,0780'den, sterlin/TL yüzde 0,34 primle 6,7110'dan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1330, dolar endeksi de önceki kapanışının hemen altında, 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Kanada’da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasının, tutuklama haberiyle gerilen ABD-Çin ilişkilerinde tansiyonun düşeceği ve ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanabileceğine ilişkin beklentileri yükselttiğini söyledi.

Bugün ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,38'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.