Dolar/TL ne kadar ? Piyasalar güne kritik seviyede başladı

Yeni yılın son haftasında piyasalar hareketliliğini sürdürüyor.

Hafta içinde açıklanan FED kararının ardından dolarda hareketlilik gözlemlenmiş ve piyasalarda bunun fiyatlaması yapılmıştı. Dolar, ABD faiz oranları ve ekonomiye yönelik zayıf görünümün baskısıyla başlıca para birimleri karşısında bir ayın dip seviyesine yakın seviyede seyrediyor.

Dolar FED'in yatırımcıların para politikasını daha fazla gevşetme yanlısı yaklaşım beklentilerini zedelemesinin ardından küresel piyasaların gerilemesiyle yen karşısında zayıf performans gösterdi. Dolar endeksi tüm bunlara bağlı olarak geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1.2 geriledi.

Bugün ise dolar 5,30 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,04 TL’de yer alıyor.