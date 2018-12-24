Bursa'da korkutan deprem
Bursa'da korkutan deprem
Sigara içenlere bir müjde daha ! Sigaranın bir ''faydası'' daha bulundu !
Sigara içenlere bir müjde daha ! Sigaranın bir ''faydası'' daha bulundu !
İşte 2019 yılında vatandaşın ödeyeceği vergi: 756,5 milyar TL !
İşte 2019 yılında vatandaşın ödeyeceği vergi: 756,5 milyar TL !
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Dolar/TL ne kadar ? Piyasalar güne kritik seviyede başladı
Dolar/TL ne kadar ? Piyasalar güne kritik seviyede başladı
MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu
MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu
Bu hafta donacağız ! Kar yağışı kapıya dayandı
Bu hafta donacağız ! Kar yağışı kapıya dayandı
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 24 Aralık 2018 09:02

Dolar/TL ne kadar ? Piyasalar güne kritik seviyede başladı

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 5,30 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar ? Piyasalar güne kritik seviyede başladı
A+ A-

Yeni yılın son haftasında piyasalar hareketliliğini sürdürüyor.

Hafta içinde açıklanan FED kararının ardından dolarda hareketlilik gözlemlenmiş ve piyasalarda bunun fiyatlaması yapılmıştı. Dolar, ABD faiz oranları ve ekonomiye yönelik zayıf görünümün baskısıyla başlıca para birimleri karşısında bir ayın dip seviyesine yakın seviyede seyrediyor.

Dolar FED'in yatırımcıların para politikasını daha fazla gevşetme yanlısı yaklaşım beklentilerini zedelemesinin ardından küresel piyasaların gerilemesiyle yen karşısında zayıf performans gösterdi. Dolar endeksi tüm bunlara bağlı olarak geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1.2 geriledi.

Bugün ise dolar 5,30 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,04 TL’de yer alıyor.

dolar/tl , dolar ne kadar , dolar , dolar kaç tl
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM