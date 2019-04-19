Dolar/TL yeni güne yine kritik seviyenin üstünde; 5,82 TL

Bankacılar TL’deki önceki gün görülen değer kazancının kalıcı olamamasını seçim sürecine ilişkin belirsizliğin AK Parti’nin İstanbul yerel seçimlerinin iptal edilip yeniden yapılmasına yönelik başvurusu nedeniyle tam olarak netleşmemesine bağladılar. Dolar/TL bu sabah 5.8264/5.8275 seviyesinde işlem görüyor.

İSTANBUL SEÇİMİNE İLİŞKİN POZİTİF ETKİ KISA SÜRDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasına karşın AKP’nin halen İstanbul seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine ilişkin bir başvurusunun bulunması seçimlere ilişkin endişelerin tam olarak ortadan kalkmaması ve piyasa tepkisinin geçici olmasına neden oluyor.

Bankacılar İstanbul seçimlerinin Haziran’da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin devamı konusunda “iki kayıp ay daha” anlamına geldiğini belirtiyorlardı.