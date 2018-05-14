Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları....

Dolar/TL geçtiğimiz hafta boyunca yukarı yönlü oldukça hareketli bir seyir izlemiş, yatırımcılarda endişe yaratan Türkiye'ye özgü riskler ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekileceği açıklamasının küresel risk algısının artmasıyla birleşmesiyle 4.3780'e kadar yükselerek tarihi zirveyi görmüştü. Ancak bugün Dolar /TL 4. 33 sevilerinde güne başladı.

Dolar/TL 4.3352/4.3345'den Euro/TL ise 5.02'den işlem görüyor.

Rekor seviyelerin ardından TCMB döviz likiditesini rahatlatıcı adımlar atarken, ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanması, TL'de son dönemdeki sert değer kaybının önüne geçilecek adımlar atılacağı beklentisi yaratarak kuru aşağı çekti. Ekonomi bürokratlarının sonradan rutin olduğu ortaya çıkan ikinci toplantısı da önlem alınacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.

Tahvil piyasasında da faizler dün yönünü aşağı çevirdi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.71, valörde yüzde 13.50'ye kadar geriledikten sonra son işlemde yüzde 13.59 seviyesindeydi.

