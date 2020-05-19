Dolar/TL yeniden 7 TL sınırında! Altın yeni rekora koşuyor

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle bugün Türkiye’de piyasalar kapalı olsa da uluslararası pazarlarda işlemler devam ediyor.

Dolar/TL 2 hafta önce gördüğü 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden 7 seviyesinin altında düşüşünü sürdürüyor.

Dolar/TL 6.90’nın da altına gerileyerek 20 Nisan’dan beri en düşük seviyesinde güne başlarken bankacılar haftanın en önemli gelişmesinin Merkez Bankası’nın faiz kararı olacağını belirtiyor.

Piyasada bir swap anlaşması sağlanıp sağlanamayacağı yatırımcı güveni açısından yakından takip edilirken yatırımcılar Türkiye’nin ticaret ortaklarından kısa vadede bir dizi swap anlaşması sağlayacağını öngörüyorlar. Bu beklenti TL’ye de değer kazancı olarak yansıyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 383,6 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 629,8 lira, Cumhuriyet altını da 2.504 liradan satılıyor.

FED'İN UYARISI SONRASI 7 YILIN ZİRVESİNDE

Altın fiyatları, Fed'in hisse senedi ve varlık fiyatlarının corona virüsten dolayı ciddi darbe alabileceğini kaydetmesi ve ekonomik toparlanma sürecinin gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceği uyarısının ardından yedi yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmandı. Ons altın 1.762,7 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.738,95 dolar seviyesinde bulunuyor.