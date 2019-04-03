Dolar/TL yeniden kritik seviyenin üstünde...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim gecesi Ankara’daki konuşmasında önümüzdeki 4.5 yıl seçim olmayacağına dikkat çekmiş ve yapısal reformlarla daha sağlam bir ekonomik mimariyi oluşturacaklarını söylemişti.

Erdoğan aynı konuşmada ayrıca “… bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her türlü gerekli adımları da atacağız” demişti. Bu söylemler piyasada reform ve kabine revizyonu beklentilerini artırmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın seçimlerin öncesinde yaptığı “8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız… Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız” söylemi ile birlikte piyasalarda bu açıklamaya yönelik bekleyiş de başladı.

Hazine eski Müsteşarı, ekonomist Mahfi Eğilmez konuya ilişkin yayımladığı makalesinde, “Geçmiş deneyimlerimiz gösteriyor ki hukukun üstünlüğü olmadan vergileri düzelterek, bütçe açığını düşürerek gideceğimiz yol en fazla on yıl sürüyor. Sonra ekonomi yine krize giriyor” söylemine yer veriyor.

Piyasada açıklanacak yol harikasında makro politikalar, bankacılık, finansın yanı sıra eğitim yargı gibi konulara vurgu yapılıp yapılmayacağı yakından takip ediliyor.

ABD İLE İLİŞKİLER VE DOLARİZASYON

İşlemcilere göre, başta S-400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler sonrası yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar, lokallerin altı aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.