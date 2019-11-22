Dolar/TL yönünü değiştirdi ! İşte günün ilk rakamları

Geçen haftaya 5.76 seviyesinden başlayan ve ABD ziyareti öncesinde 5.7960 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, haftanın kalanında ise 5.76 civarında genel olarak yatay bir görünüm sergiledi. Dolar/TL bu hafta ise 5.75’ten 5.70’e geriledi.

FED 2020 ORTASINA KADAR BEKLEMEYE GEÇMİŞ OLABİLİR

Ekim ayındaki faiz indiriminin ardından gevşeme döngüsünde duraklamaya karar veren ancak fikir ayrılıkları yaşayan ABD Merkez Bankası (Fed), geçen ayki toplantının tutanaklarında, faiz oranlarının seyrini yeniden değerlendirmek için acele etmediğinin sinyallerini verdi.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün 5.70 seviyesinde işlem görüyor.



Euro/TL ise 6.31 civarında hareket ediyor. Kurların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

22 Kasım altın fiyatlarında ise düşüş sürüyor. Gram atın 269 liradan, çeyrek altın fiyatı 440 liradan, cumhuriyet altını fiyatı ise 1.813 liradan işlem görüyor.

Fed’in yıl sonundan önce 10-11 Aralık tarihlerinde para politikası toplantısı yapacak ancak yatırımcılar Fed’in faiz oranlarını en az 2020 ortasına kadar sabit tutmasını öngörüyorlar.

Küresel piyasalar, ABD Senatosu’nun Hong Kong’daki protestocuları destekleyen tasarıyı kabul etmesinin ABD-Çin ticaret görüşmelerini karmaşıklaştıracağı endişeleri ve çoktan imzalanması beklenen “birinci aşama” ticaret anlaşmasındaki gecikmeyle geriledi.

Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik zaman zaman görülen iyimser seyir TL’yi destekliyor. Ancak bankacılar bunun ötesinde TL ve TL cinsi yatırım araçlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan negatif ayrışmanın bugün fiyatlamaları “cazip” hale getirdiğine de dikkat çekiyorlar.

TCMB’NİN SON PPK’SI BEKLENİYOR

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise TCMB’nin 12 Aralık’taki yılın son faiz kararı olacak.

Bankacılar toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre TL’de baskı da görülebileceğini ancak küresel düşük faiz politikalarının ve TL’de oynaklığın oldukça azalmış olmasının TCMB’nin elini kuvvetlendirdiğini belirtiyorlar.