Dolar/TL'de sert dalgalanma ! İşte son durum...

Yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanacak gelişmelere odaklanmışken ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik duyurduğu yaptırımlar yürürlüğe girdi.

ABD yaptırımlarının beklendiği kadar sert olmayacağı algısıyla dün dolar/TL bir miktar gevşedikten sonra 5,88 seviyesinin üzerinde seyrediyordu.

Dolar/TL şu dakikalarda 5,90 civarında işlem görüyor.

Euro/TL de 6,50 seviyesinde seyrediyor.

NE OLMUŞTU?

Eylül ayı başından geçen haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında oldukça yatay bir seyir izleyen, geçen haftaya da 5.70 civarından başlayan dolar/TL, Cuma günü 5.90 seviyesini aştı, önceki gün ise 30 Mayıs’tan bu yana en yüksek olan 5.9395’i gördü.

Analistler 13 Kasım’da ABD’de yapılacak olan Erdoğan-Trump görüşmesinin kritik olduğuna dikkat çekiyor.

Öte yandan geçen hafta kamu bankalarının yaptığı döviz satışlarının yanı sıra bireysel ve kurumsal yatırımcının döviz satışlarının da gözlendiğini belirten bankacılar, bunun TL’ye destek olarak daha fazla değer kaybını sınırladığını belirtmişti.