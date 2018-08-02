Dolar/TL'de tarihi rekor: 5 TL'yi aştı

Dolar/TL, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı haberi ardından dün akşam piyasalar kapalıyken 5 lirayı aşarak tarihi zirveyi gördükten sonra bu seviyeye yakın seyrediyor.

Bankalararası piyasalarda dolar/TL 4,97 civarında seyrediyor. Dolar dün en yüksek 5,0150'yi gördü.

Doların yeni zirveyi görmesiyle birlikte TL'nin dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı da yüzde 24'ü buldu.

Euro/TL 5,80 seviyesinde hareket ediyor.

ABD'DEN İKİ BAKANA YAPTIRIM

"FETÖ ve PKK adına suç işlediği" ve "casusluk yaptığı" iddiasıyla tutuklanan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'ın ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itiraz önceki gün reddedilmişti.

Beyaz Saray, rahip Brunson davasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı almıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,"ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi.

ABD'den Bakan Soylu ve Bakan Gül için yaptırım kararı