Dolar/TL'nin ateşi düşmüyor ! İşte günün ilk rakamları

Jeopolitik gelişmelere oldukça duyarlı olan dolar/TL’de haber akışına bağlı olarak dalgalanmaların sürmesi bekleniyor. ABD ve Türkiye liderlerinin haftasonundaki telefon görüşmesi öncesi 5.70’in hemen altında işlem gören dolar/TL Trump’ın tehdidinin ardından 5.8465'ü görmüştü.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.00 itibarıyla 5.8344/5.8393’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Euro/TL ise 6.41 seviyesinde işlem görüyor.

Bankacılar dolar/TL 5.85’e yaklaştığında bireysel ya da kurumsal müşterilerin kar amaçlı döviz satışlarının görüldüğünü, bu hareketin kurun yüksek seviyeden sınırlı aşağı hareketini desteklediğini belirtmişti. Trump’ın tweetleri ise kurdaki düşüşü daha da hızlandırmış oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerini Suriye’nin kuzeyinden çekme kararının iki partinin de tepkisiyle karşılaşmasının ardından Washington’ın Türkiye ile ilişkilerini savunmaya devam etti.

Kur Eylül ayı başından bu haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında seyretti. Bankacılar bu bandın kırılması için yurtdışı piyasalarda risk iştahında ciddi bir bozulma veya içeride olumsuz bir haber akışı olması gerektiğini belirtiyordu. Artan jeopolitik endişeler yükselişi tetikleyen sebep oldu.

Lokallerin döviz talebi de kuvvetli seyretmeye devam ediyor. TCMB güncel verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 27 Eylül haftasında da yükselişini sürdürerek yaklaşık 1 milyar dolar artışla 193.7 milyar dolar ile tarihi zirveye geldi.