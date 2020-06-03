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  4. 03 Haziran 2020 08:42

Döviz fonu gelirlerinde kesinti zamlandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, serbest döviz fonu gelirlerinde tevkifat oranı yüzde15'e yükseltildi.

Döviz fonu gelirlerinde kesinti zamlandı!
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına ilişkin kararnamede değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararına göre, borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak kesinti, serbest döviz fonlarından tevkifat oranı yüzde 15 olacak.

TEVKİFAT NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan tevkifat, TDK sözlüğünde "Para konusunda yapılan kesintiler" anlamına geliyor. 

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