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  4. 09 Nisan 2020 16:49

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası, bugün açıkladığı son raporunda Türkiye için 2020 büyüme tahminini yüzde 0,5'e indirdiğini duyurdu. Banka, salgın öncesi Türkiye'nin yüzde 3 büyüyeceğini öngörüyordu

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini düşürdü
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Dünya Bankası, bugün Avrupa ve Orta Asya (Avrasya) kalkınmakta ve gelişmekte olan ekonomileri için yayınladığı raporda Türkiye ekonomisi için 2020 ve 2021 GSYH büyüme tahminlerinde koronavirüs salgını kaynaklı değişikliğe gitti.

COVID-19 öncesinde Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3 civarında büyüyeceğini tahmin eden Dünya Bankası, bu beklentisini yüzde 0,5'e indirdi.

Dünya Bankası, koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasına bağlı olarak 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4 büyüyeceğini de öngördü. 2022 için büyüme tahmini de yüzde 4.0 olarak duyuruldu.

Banka'nın Türkiye için 2020 yılı enfyasyon tahmini yüzde 11 olurken, enflasyonun 2021'de yüzde 9,0'a ve 2022'de yüzde 8,5'e gerileyeceği beklentisi ortaya kondu.

Türkiye'nin bütçe açığının GSYH'ya oranının 2020 yılında yüzde 4,5'e yükseleceğini öngören Dünya Bankası, bu oranın 2022'de yüzde 2,9'a gerileyeceğini de tahmin etti.

 

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