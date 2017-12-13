Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Fed’in faiz kararı beklenildiği gibi geldi. Fed faiz kararının açıklanmasının ardından dolar ne tepki verdi, yarınki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası toplantılarından neler çıkacak, işte detaylar…

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı.

Fed Başkanı Janet Yellen'in görevinden ayrılmadan önceki son toplantısında açıklanan faiz oranı 25 baz puan artırılarak, yüzde 1,25-1,50 aralığına yükseltildi.

Fed yeni faiz kararını ise Ocak 2018 açıklayacak. Yeni başkanlı Fed ilk kez Mart 2018'de toplanacak.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Son günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artıracağı beklentisiyle rekora yakın seviyelerden gerileyen Dolar/TL yeni güne hafif düşüşle 3.83 seviyelerinde başladı, ilerleyen saatlerde 3.85'i aştı. Akşamki Fed kararı öncesi 3.83 seviyelerinden 3.85'e yükseldi. Sonrasında ise dolar 3.82 seviyesine kadar gevşedi.

BEKLENTİLER ARTIŞ YÖNÜNDEYDİ

Federal Açık Piyasa Komitesi'den (FOMC) beklentilerini AA muhabiriyle paylaşan Amerikalı ekonomistler, bankanın politika faizini, güçlü istihdam ve büyüme performansına bağlı olarak 25 baz puan artırmasına zaten garanti gözüyle bakıyordu.

FOMC’nin yılın son toplantısında üçüncü kez faiz artışına gitmesini halihazırda fiyatlamış olan piyasalar ise bankanın faiz kararından ziyade gelecek yıla yönelik faiz projeksiyonlarını merakla bekliyordu. Fed enflasyonun yüzde 2 seviyesinde stabilize olmasını hedefliyordu.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NELER OLMUŞTU?

Fed 1 Kasım’da yaptığı toplantısında ise oy birliği ile aldığı kararda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.00 - yüzde 1.25 bandında tutmuştu.