Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı

Amerikan Merkez Bankası 11 yıl aradan sonra faizleri ilk kez indirdi. Ülkede faizler yüzde 2.00-2.25 bandına çekildi. Fed gerektiğinde faizleri artırabileceği mesajını da verdi.

ABD Merkez Bankası(Fed), faiz oranlarını beklendiği gibi 10 yıl aranın ardından ilk kez faiz indirimine gitti ve faiz oranlarını 25 baz puan aşağı çekti.

Fed kararından sonra dolarda son durumFOMC toplantısı ardından yapılan açıklamaya göre, minimum faiz oranı yüzde 2,25’den yüzde 2,00’ye, maksimum faiz oranı yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e çekildi.

Fed iskonto faiz oranını da aynı seviyede indirdi ve yüzde 3,00’ten yüzde 2,75’e getirdi. Bankaların Fed’de tuttuğu ekstra rezerv için uygulanan faiz oranı yüzed 2,35’den yüzde 2,10’a geldi. Fed’in faiz kararı 2’ye karşı 8 oyla alındı.