Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası Fed faiz açıklamasında bulundu. Fed temmuz ayında 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek 25 baz puanlık indirim yaptığını açıklamıştı.

Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün başlayan toplantısı, bugün sona erdi. Toplantı sonunda ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Fed faiz indirimini 25 baz puan şeklinde gerçekleştirdi. Böylece Fed fonlama faizi yüzde 1.75 – 2.00 aralığına indi.

"UYGUN ŞEKİLDE HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, "Fed, eylül ayı toplantısında, politika faizinde 25 baz puan indirime gidebilir" açıklamasında bulunurken, uzmanlar ekim toplantısında daha şahin bir tavır sergileyebilir görüşündeydi.

Öte yandan ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in muhtemelen 25 baz puanlık bir indirime gideceği öngörüsünde bulundu. Deutsche Bank da Fed'in faiz indireceğini düşünürken bu indirimin 2020'yi de kapsayarak 100 baz puana ulaşacağını ve ABD’de büyümenin de düşeceğini belirtmişti.

St. Louis Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi iki adımda 50 baz puan indirmek yerine, Eylül’de tek adımda indirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise Fed’in ekonomide büyümenin sürdürülmesi için "uygun şekilde" hareket etmeye devam edeceğini söyledi.