Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararını açıkladı

Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Kurum beklendiği gibi faizleri 25 baz puan indirerek yüzde 1.75-1.50 bandına çekti. Fed'in faiz kararı sonrası dolar/TL'de kayda değer bir hareket olmadı.



Fed bu yıl üçüncü kez faiz indirimine gitti ve gösterge faiz oranını yüzde 1.75-1.50 seviyesine indirdi.

Dolar/TL Fed'in faiz kararının ardından 5.72 seviyesinin altında işlem görüyor.

Bugün sona eren 2 günlük faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, Bankanın yeniden harekete geçmeden önce verileri izleyeceğini ve ekonomiyi değerlendireceğini vurguladı.

Faiz indirimi kararını 2’ye karşı 8 oyla veren Fed, faiz indirimine neden olarak ekonomiyi Çin ile ticaret savaşından ve global büyümedeki yavaşlamadan korumak amacını gösterdi.

Fed yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmelere rağmen ABD ekonomisinin ılımlı bir hızla büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Faiz indirimi kararına Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Kansas City Fed Başkanı Esther George muhalefet etti. Her iki üye de ekonominin faiz indirimlerine son vermek için yeterince güçlü olduğunu savundular.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan sozcu.com.tr’ye Fed’in kararını değerlendirdi. Erkan Fed’in faiz indirimlerine ara verdiğini söyledi. Erkan, “Fed beklendiği gibi faizi 3. kez art arda indirdi ve %1,5 – 1,75 aralığına çekti. Politika metninde önemli değişiklikler olmamakla birlikte, Fed'in arka arkaya yaptığı indirimlerden sonra en azından 1 toplantı kadar bekleyeceğinin işaretini verdiğini görüyoruz. Yani faiz indirimlerine ara veriyor ve ekonomi üzerindeki etkilerini görmek istiyorlar. Buna ilişkin olarak politika metninden “genişlemeyi sürdürmek için uygun davranma” ibaresi çıkarılarak “federal fon oranının etkilerini görmek için verilerin izlenmeye devam edileceği” ibaresi eklenmiş” diyor.

‘FAİZLERİ TEKRAR İNDİREBİLİR’

Erkan Fed’in ileride faiz indirimi ihtimalini de masada tuttuğunu söylerken sözlerini şöyle noktaladı: Açıklamada yer alan düzenlemeler, politika yapıcıların faiz oranlarını bir süre sabit olarak bekletmeye ve son 3 toplantıdaki indirimlerin etkilerini en azından bir toplantı süresi boyunca değerlendirmeye hazır olduklarını gösteriyor. Fed, bir yandan faiz indirimlerine ara verirken, bir yandan da faizleri ileride tekrar indirmeye başlayabileceğini de masada tutarak kendine hareket alanı yaratıyor. Küresel ekonomik gelişmeler belirleyici olmayı sürdürüyor. Ekonomik büyüme performansı beklentilerin üzerinde ve resesyon ihtimali azalıyor, bunun yanında işgücü piyasası da güçlü olmayı sürdürüyor, ki bu Fed'in şahinlerinin argümanlarını daha da güçlendiriyor.