Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararını açıkladı

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği üzere politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50 - 1.75 aralığında sabit tuttu. Dolar kuru 5,95 seviyesindeki hareketini sürdürüyor.



Küresel piyasaların gözü Ocak 2020 ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrilmişti. FED bu akşam TSİ 22:00'da faiz kararını açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği üzere politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50 - 1.75 aralığında sabit tuttu.

Dolar kuru 5,95 seviyesindeki hareketini sürdürüyor.

FED'İN FAİZ KARARINA DOLARIN İLK TEPKİSİ

Fed'in kararı sonrası dolarda kayda değer bir değişiklik olmadı. Dolar kuru 5,95 seviyelerine yatay hareket ediyor.