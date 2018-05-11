Ekonomi Bakanı: Kurdaki yükselişi kabul etmiyorum

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomi gündemindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zeybekci, AA Finans Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, "Son dönemdeki jeopolitik ve ekopolitik gelişmeler hem küresel hem de bölgesel ölçekte etkiye sahip. Ülkemizin ekonomik dinamiklerinin tüm bu süreçlerden etkilenmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz.Şu anda ekonomimiz ihracat, istihdam, yatırımlar, turist sayısı ve makro ekonomik göstergeler itibarıyla oldukça sağlam adımlarla ilerliyor. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum" diye konuştu. Bakan Zeybekci, "Türkiye'nin para piyasasındaki hareketlerden zarar gördüğü kesin ama ekonomik anlamda yerle bir olmasını kimse beklemesin" ifadelerini kullandı.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE YENİ ÖNLEMLER GELİYOR

"Kurda yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelemizi de olumsuz etkiliyor" ifadesini kullanan Zeybekci, şöyle konuştu: "Ama tüm bu sorunlara rağmen şunu asla unutmamak lazım Türkiye ekonomisi eski hastalıklarından aridir, asla eskiden yaşanan sıkıntıları yaşamayacağız."

Zeybekci, "Enflasyonla mücadelede arzı artırmak önemlidir" bu konuda yeni önlemler alınacağını duyurdu. Zeybekci, "Üretimi artırıcı kararlar da alacağız, ayrıca enflasyonda mücadelede gıda enflasyonuyla da mücadele edeceğiz" dedi. Zeybekci, önlemler ile ilgili olarak, "Tarladan nihai tüketiciye gelene kadar yaşanan yüzde 40'a varan kayıpları bertaraf edeceğiz" bilgisini paylaştı.

"İRAN İLE TİCARET YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



ABD'nin İran'a yaptırım kararının Türkiye için bir fırsat olduğunu dile getiren Zeybekci, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler kararlarına da uyarak İran ile ticaret yapmaya devam edeceğini vurguladı.

'SEÇİM EKONOMİSİ' ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Son dönemde hayata geçirilen teşvikler sonrası 'seçim ekonomisi' eleştirisi yapıldığını bildiren Zeybekci, "Bunları böyle nitelemek doğru değil. Atılan tüm bu adımlar ülkemizin ekonomik dinamiklerini sağlamlaştırmak için attığımız adımların devamından başka bir şey değildir" açıklamasını yaptı.

"İHRACATTA OVP HEDEFİ AŞILACAK"

Zeybekci, "Bu yılın tamamı için de büyüme beklentimiz yüzde 6 ve üzeridir, bu büyümede ihracat ve üretimin net katkısı ile olacaktır. İhracatımızda da OVP'deki beklentiyi aşacağız ve 172 milyar doları geçeceğiz. Dış ticarette hedefimiz toplam dış ticaretin yüzde 15'ini TL ile yapmak ve TL'nin rezerv para haline gelmesidir" dedi.

ABD'NİN ÇELİK KARARI

ABD'nin çelik kısıtlaması ile ilgli konuşan Zeybekci şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin başlattığı soruşturmalar ve ilave gümrük vergisi uygulamaları kapsamında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. ABD'ye demir çelikte ticaret açığı veriyoruz şu anda, bu noktada pozisyonumuzu net şekilde anlattık ve gerek DTÖ gerekse ikili bazda adımlar atıyoruz, karşı önlem alabileceğimizi de kendilerine ilettik. Uzlaşma yollarını arıyoruz ve ülkemizin menfaatlerini korumak için çalışmalara devam edeceğiz."

TEŞVİK VE DESTEKLER SÜRECEK

"Süper teşvik" diye bilinen Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin, hükümetin Meclisten aldığı üst düzey bir yetki olduğunun altını çizen Zeybekci, teşvikle ilgili her şeyin şeffaf ve denetime açık konuşulduğunu söyledi.

Teşvik verilen yatırım alanlarına değinen Zeybekci, yeni dönemde de teşviklerin devam edeceğini belirtti. Zeybekci, "Haftada 3-4 firmayla konuşuyorum. Bizim istediğimiz tutarlarda teknoloji transferini sağlayacak olan yatırımlarda oturup görüşüyoruz. Bunların içinde şu anda çok önemli görüşmelerimiz de var. Bu kesintisiz şekide devam edecek. Herhalde ikincisi yazın sonunda, üçüncüsü yıl sonunda olmak üzere üç paketle sonuçlandırız. Acil bir şey olursa tek başına da verebiliriz. Türkiye teşvik ve destek vermeye devam edecek" diye konuştu.